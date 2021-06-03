Отсутствие мест для сбора мусора и раздельного сбора, а также несанкционированные свалки считают самыми главными проблемами, для реализации реформы.

Сегодня, 3 июня, Общественная палата Ленобласти обсудила реализацию и проблемы «мусорной реформы» на территории 47 региона. Отсутствие мест для сбора мусора и раздельного сбора, а также несанкционированные свалки считают самыми главными проблемами, для реализации намеченных целей.

Однако несмотря на намеченные трудности, реализация реформы в регионе продолжается. В Ленинградской области реконструирована часть полигонов для вывоза отходов, появились тысячи баков для сбора мусора а также экотехнопарка в Кингисеппском районе. Новый мусороперерабатывающий комплекса сможет принимать 300 тысяч тонн отходов в год. При этом до конца года должны ввести сортировочную линии в Приозёрском районе.