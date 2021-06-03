ДТП произошло сегодня днем, 3 июня, на повороте в поселок Сарка в Тихвинском районе Ленобласти.

На фото видно, что от сильного удара велосипедист отлетел на несколько метров. Очевидцы в паблике «Подслушано Тихвин» сообщают, что велосипедист от полученных травм скончался на месте. Подробности и причины ДТП устанавливаются.

Источник: Подслушано | Тихвин Источник: Подслушано | Тихвин Источник: Подслушано | Тихвин Источник: Подслушано | Тихвин

Источник Подслушано | Тихвин, ВК