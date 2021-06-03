Два подростка на скутере погибли в ДТП в Лесколово — фото

Смертельное ДТП произошло сегодня днем, 3 июня, в деревне Лесколово Всеволожского района Ленобласти.

По предварительной информации, два подростка на скутере врезались в автомобиль Skoda. От полученных травм несовершеннолетние погибли на месте. Подробности уточняются. На месте уже работают экстренные службы.

Дорожный инспектор. Дорожный инспектор. Дорожный инспектор. Дорожный инспектор. Дорожный инспектор.

Ранее на повороте в поселок Сарка в Тихвинском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста. От сильного удара велосипедист отлетел на несколько метров.