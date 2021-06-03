Спасателям пришлось деблокировать пострадавших в аварии во Всеволожском районе — фото

Серьезное ДТП произошло сегодня, 3 июня, около СНТ Дунай Всеволожского района Ленобласти.

Дорогу не поделили три автомобиля Skoda, Toyota и Volkswagen. Одна из машин после столкновения вылетела с проезжей части в кювет. Два человека пострадали.

С помощью спецоборудования спасатели ПСО Шлиссельбурга деблокировали пассажиров и передали сотрудникам скорой помощи.