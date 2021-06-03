Первые беспилотные грузовики планируют запустить в 2022 году. Необходимая инфраструктура на дорогах обойдется в 6 млн. рублей.

Между Москвой и Санкт-Петербургом планируется пилотный запуск первых беспилотных грузовых автомобилей. Тестирование запланировано на 2022 год. Трассу ав Москва — Санкт-Петербург оснастят необходимой инфраструктурой, которая обойдется в 6 млн. рублей.

В задачу беспилотных грузовиков войдет перевозка грузов между логистическими терминалами, расположенными неподалеку от трасс. В тестах будут участвовать только электромобили — это позволит снизить себестоимость перевозки по сравнению с грузовиками на двигателях внутреннего сгорания в несколько раз.

Минтранс оценил, что использование беспилотников на трассе М11 позволит на 10% снизить себестоимость перевозки и увеличит скорость доставки грузов о 75 км/ч с 60 прежних.