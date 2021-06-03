Транспорт собираются использовать в крупных международных заездах.

Ленинградская электросетевая компания «ЛОЭСК» совместно с «РЭНЕРА» и «Академией АвтоМотоспорта Ф7» займутся развитием электрокартинга в России. Соглашение о сотрудничестве компании заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

Так, предприятия собираются создавать усовершенствованные спортивные отечественные электрокары, чтобы затем задействовать их в международных соревнованиях. Кроме того, спортивные электрокары не вредят окружающей среде и здоровью спортсменов, поскольку не имеют выхлопа.