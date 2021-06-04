Всмятку: серьезная авария с погибшим произошла на Приморском шоссе — фото и видео

На трассе произошло столкновение двух иномарок.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение автомобилей Ниссан Патфайндер и Мерседеса произошло поздним вечером 4 июня на Приморском шоссе недалеко от озера Высокинское.

По словам очевидцев, водитель Мерседеса по неизвестной причине не справился с управлением и после заезда на обочину и вылетел на встречку, где и столкнулся с Ниссаном.

В результате ДТП водитель немецкого автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

Вам будет интересно В Петербурге погоня за нарушителем закончилась столкновением с ограждением — видео Лихач не остановился по требованию инспекторов ДПС и промчался ещё 500 метров, после чего врезался в ограждение и чудом остался... 31.05.2021 259

По факту произошедшего будет проведена проверка.