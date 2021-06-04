Всмятку: серьезная авария с погибшим произошла на Приморском шоссе — фото и видео

На трассе произошло столкновение двух иномарок.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение автомобилей Ниссан Патфайндер и Мерседеса произошло поздним вечером 4 июня на Приморском шоссе недалеко от озера Высокинское.
По словам очевидцев, водитель Мерседеса по неизвестной причине не справился с управлением и после заезда на обочину и вылетел на встречку, где и столкнулся с Ниссаном.
В результате ДТП водитель немецкого автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
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