Всмятку: серьезная авария с погибшим произошла на Приморском шоссе — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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На трассе произошло столкновение двух иномарок.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение автомобилей Ниссан Патфайндер и Мерседеса произошло поздним вечером 4 июня на Приморском шоссе недалеко от озера Высокинское.

По словам очевидцев, водитель Мерседеса по неизвестной причине не справился с управлением и после заезда на обочину и вылетел на встречку, где и столкнулся с Ниссаном.

В результате ДТП водитель немецкого автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.

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Всмятку: серьезная авария с погибшим произошла на Приморском шоссе - фото и видео Россияне, Россия, приморское шоссе, Озеро Высокинское, Ленобласть, иномарки, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Всмятку: серьезная авария с погибшим произошла на Приморском шоссе - фото и видео Россияне, Россия, приморское шоссе, Озеро Высокинское, Ленобласть, иномарки, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Всмятку: серьезная авария с погибшим произошла на Приморском шоссе - фото и видео Россияне, Россия, приморское шоссе, Озеро Высокинское, Ленобласть, иномарки, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Всмятку: серьезная авария с погибшим произошла на Приморском шоссе - фото и видео Россияне, Россия, приморское шоссе, Озеро Высокинское, Ленобласть, иномарки, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
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По факту произошедшего будет проведена проверка.

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