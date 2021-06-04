На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 40 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 15:00, замена бордюрного камня;

км 68-74 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, покос травы в РП.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 128-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;

км 0-37. ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

км 76-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка СБО;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

км 39-41, ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;

км 120-163, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).

А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):