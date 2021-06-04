В субботу в Приоратском парке пройдет первый кинопоказ под открытым небом

Уже завтра, 5 июня, в Приоратском парке в Гатчине стартует фестиваль «Лето.Парк.Кино».

Зрителям покажут фильм «Станционный смотритель» по мотивам творчества Александра Пушкина и Исаака Шварца. Премьерный кинопоказ под открытым небом начнется в 19.00 у Водонапорной башни. Кроме того, гостей ждут мягкие пледы, фотозона и фуд-корт.

Кинопоказы будут проходить каждую субботу. Прийти могут все желающие, но количество гостей ограничено — не более 149 человек и все должны быть в масках.

Напомним, в этот же день на пленэре музея-усадьбы «Рождествено» в Гатчинском районе под открытым небом прозвучит опера «Пиковая дама». Начало в 18:00, вход свободный.