У предпринимателя сожгли BMW X6 и Nissan Teana, а также подпалили дом под Выборгом

По информации ivbg.ru, 3 июня около 02:00 в полицию Выборгского района обратился 37-летний предприниматель из Волочаевки. На участке в коттеджном поселке «Репао парк» были подожжены принадлежащий ему дом и две чужие иномарки.

Вам будет интересно Видео: наркодилер из Кудрово, сбивший на самокате пятилетнюю девочку, пытался сбросить наркотики на глазах полицейских Как сообщал ivbg.ru, 4 июня в Кудрово Всеволожского района задержан 36-летний местный житель. Мужчину подозревают в том, что он сбил пятилетнюю... 04.06.2021 86

Были подожжены автомобили BMW X6 и Nissan Teana, стоявшие на участке. Автомобили принадлежат 51-летнему предпринимателю. Дом сгорел частично, машины – полностью.

На записи с камер наблюдения полицейские увидели, что дом и иномарки поджег некий человек. По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело.