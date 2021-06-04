Видео: наркодилер из Кудрово, сбивший на самокате пятилетнюю девочку, пытался сбросить наркотики на глазах полицейских

Как сообщал ivbg.ru, 4 июня в Кудрово Всеволожского района задержан 36-летний местный житель. Мужчину подозревают в том, что он сбил пятилетнюю девочку на электросамокате. Также он оказался драгдилером в розыске. Стали известны подробности происшествия.

Вам будет интересно Видео: мужчина бьет в лицо лежащего мальчика на детской площадке в Сиверском В паблике «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн» сообщают: 25 мая около 20:00 в полицию Гатчинского района сообщили о том,... 26.05.2021 1366

Задержанного зовут Вадим Бушуев. Ребенка он сбил 2 июня возле дома № 19 по Искровскому проспекту в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, ушиб мозга и несколько гематом.

После задержания выяснилось, что Бушуев с августа 2020 года находился в федеральном розыске за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере.

Чтобы попасть в квартиру к мужчине, пришлось пилить дверь. У него при обысках нашли три пакета с растительным наркотиком, коробку с порошкообразным наркотиком, фасовочные пакетики и весы. Также установлено, что до ареста он уже успел избавиться от части наркотиков: таблетки утопил в Неве, а вот порошок выкинул из окон – прямо на глазах у полицейских.