Жители Приозерса проголосовали за понравившийся дизайн-проект благоустройства

По итогу электронного голосования в Приозерске в 2022 году благоустроят территорию у культурного центра «Карнавал».

Проект «Лесопарковая зона у МКУК Приозерский КЦ Карнавал Приозерск» набрал 67% голосов и опередил проект «Сосны». В итоге в Приозерске появится новая зона с четырьмя площадками для отдыха, соединенными дорожками, скамейками и фонарями, поддерживающими классический стиль самого культурного центра.

Ознакомиться с результатами голосования можно на сайте.

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Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.