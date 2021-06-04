Это произойдет уже к июлю текущего года.

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что к осени все крупные российские банки должны быть подключены к системе быстрых платежей. Крупнейшие, по словам лидера, должны сделать это уже к 1 июля. Путин отметил, что считает справедливым возмещение комиссии малым предприятиям, которые пользуются этой системой.

«Напомню, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все так называемые системно значимые банки страны. При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время, уже к 1 июля», — подытожил президент на Петербургском международном экономическом форуме.