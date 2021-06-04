Ранее ivbg.ru сообщал, что смертельное ДТП произошло днем 3 июня в деревне Лесколово Всеволожского района Ленобласти.

Известно, что 14-летний житель деревни Куйвози на мопеде без номеров выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 72-летнего жителя Петербурга. С подростком ехал пассажир — 13-летний житель Лесколово.

Дорожный инспектор. Дорожный инспектор.

Оба школьника от полученных травм погибли на месте. Водителя легковушки госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».