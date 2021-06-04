Прокуратура нашла в пяти образовательных учреждениях Соснового Бора нарушения санитарных норм

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства были выявлены в двух школах и четырех детских садах Соснового Бора.

В ходе проверок сотрудники прокуратуры выяснили, что в столовых использовали продукцию без маркировки, а также продукты, которые не допускаются в питании детей. Отбор суточной пробы проводился ненадлежащим образом, а в одном учреждении сотрудники вовремя не проходили медосмотр.

Прокуратура города возбудила дела об административных правонарушениях, должностные лица привлечены к ответственности. В ближайшее время они должны устранить все нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в регионе работает «Ленинградский ревизорро» — специалисты приезжают в школы без предупреждения и проверяют вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых. Тем временем 25 школ Тосненского района столкнулись с недобросовестным поставщиком питания. А петербургская компания кормила школьников Волосовского района поддельным творогом.