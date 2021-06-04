ПМЭФ 2021: Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с компанией Warimpex Finanz — und Beteiligungs Aktiengesellschaft

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Warimpex Finanz — und Beteiligungs Aktiengesellschaft. Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и Председатель Правления Warimpex Finanz — und Beteiligungs Aktiengesellschaft Франц Юркович в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевое направление сотрудничества определено в области устойчивого развития и экологии, включая вопросы по специализированным «зеленым» и ESG-продуктам и услугам.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Сбербанк проявляет высокую заинтересованность в поддержке проектов в рамках ESG-повестки. В прошлом году мы заключили сделку по финансированию строительства бизнес-центра «Авиор Тауэр-1», входящего в состав МФК «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург», который возводится по стратегии «Green development». Это один из немногих проектов в СЗФО, в который с момента проектирования заложены ресурсосберегающие технологии и экологичные решения, снижающие эксплуатационные расходы».

Франц Юркович, Председатель Правления Warimpex Finanz — und Beteiligungs Aktiengesellschaft: «При проектировании офисных зданий и отелей Группа компаний Warimpex всегда уделяет особое внимание экологической эффективности объектов недвижимости. Мы рады, что строительство бизнес-центра «Авиор Тауэр-1» осуществляется совместно с нашим многолетним партнёром ПАО «Сбербанк» и с большим удовольствием продолжим сотрудничество в будущем, в том числе в рамках реализации ESG-проектов».