Ленинградцам предложили создать лучший туристический маршрут

Автор: Анастасия Щербакова
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Маршрут построен
Фото: администрация Ленобласти

Маршруты оценят по шести номинациям: культурно-познавательный, событийный, межрегиональный, «народный»,  маршрут выходного дня и этномаршрут.

В Ленобласти стартует конкурс на создание автомобильных маршрутов «Россия здесь». Местные жители смогут поучаствовать в нем, предложив свой маршрут и показав его в виде презентации. Работы будут приниматься на электронный адрес russiaishere@yandex.ru до 31 июля.

Маршруты оценят по шести номинациям: культурно-познавательный, событийный, межрегиональный, «народный»,  маршрут выходного дня и этномаршрут. Участникам напомнили, что во время разработанного пути туристы должны обязательно посещать местные исторические места и культурные объекты.

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