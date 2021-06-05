Маршруты оценят по шести номинациям: культурно-познавательный, событийный, межрегиональный, «народный», маршрут выходного дня и этномаршрут.
В Ленобласти стартует конкурс на создание автомобильных маршрутов «Россия здесь». Местные жители смогут поучаствовать в нем, предложив свой маршрут и показав его в виде презентации. Работы будут приниматься на электронный адрес russiaishere@yandex.ru до 31 июля.
Маршруты оценят по шести номинациям: культурно-познавательный, событийный, межрегиональный, «народный», маршрут выходного дня и этномаршрут. Участникам напомнили, что во время разработанного пути туристы должны обязательно посещать местные исторические места и культурные объекты.
Вам будет интересно
Проблемы обнаружили в сквере Победы в Выборге, на детской площадке в парке Светогорска, а также в Рощино, Селезнево и в...
04.06.2021 26