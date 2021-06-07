В Приозерском районе пройдет фестиваль «Вуокса — река дружбы»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Фестиваль «Вуокса — река Дружбы» / vk.com
Фото: Фестиваль «Вуокса — река Дружбы» / vk.com

Ежегодное торжество посвящено спорту, здоровому образу жизни, сохранению культурного наследия и природных богатств. 

В Ленобласти пройдет ежегодный фестиваль «Вуокса — река дружбы». Традиционный для Приозерского района праздник будет посвящен спорту, здоровому образу жизни, сохранению локального культурного наследия и природных богатств.

В программе: спортивные соревнования, фольклорное и музыкальное шоу, мастер-классы, экологические мероприятия, маркет местной продукции. Помимо активных и спортивных мероприятий, будет возможность принять участие в гастрономическом конкурсе, который будут проводить рестораны и кафе, расположенные у реки Вуоксы. Фестиваль пройдет с 25 по 26 июня в пос. Лосево и пос. Петровское (ст.Петяярви) в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014–2020».

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