В Ленобласти открыли еще 37 программ обучения новым профессиям

Для жителей Ленобласти, ищущих работу и обратившихся в службу занятости, открыты еще 37 программ обучения новым профессиям.

Центр занятости населения Ленобласти, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Национальный исследовательский Томский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве.

Томский университет предлагает жителям 37 программ обучения новым профессиям, среди которых бухгалтер субъекта малого бизнеса, программист 1С, data-аналитик и другие. Обучение ведется за счет государства и будет проходит в смешанном формате. По итогам выдается удостоверение или диплом.

Само обучение будет вестись на базе Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Планируется, что в рамках нацпроекта «Демография» обучить почти 2 000 жителей региона. Заявку уже подали 454 человека, к обучению приступили — 55.

Ранее мы сообщали, что служба занятости Ленобласти предлагает почти 32 тысячи вакансий. Больше всего сейчас в регионе востребованы рабочие профессии – сварщики, монтажники, электромеханики, плотники, маляры, водители и швеи.