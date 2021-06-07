В Вырице стартует ежегодный фестиваль «Летние дни детской литературы»

В рамках фестиваля в Вырице Ленобласти пройдут встречи с известными российскими детскими писателями, открытые лекции, дискуссии и полезные практикумы.

8 июня на площадке фестиваля впервые пройдет «Ясновский день», посвященный творчеству поэта, переводчика и детского писателя Михаила Яснова. В этот же день в Вырицкой библиотеке будет организован «Книжный сад для малышей» — дети будут рисовать и читать вместе с поэтессой Анастасией Орловой.

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9 июня пройдет уличный фестиваль «Читательская улыбка летом, или книга на каникулах», который соберет известных детских писателей и поэтова, А на «Открытых летних студиях» взрослые мастера слова научат ребят создавать свои истории.

10 июня для читателей детских библиотек Ленобласти пройдет «Лаборатория антропологических исследований чтения».