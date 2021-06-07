Moody’s заявило о риске отключения России от платежных систем

Автор: Александр Селиванов
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Риск новых санкций сохраняется, хотя аналитики и считают его маловероятным.

Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг России на уровне Baa3. Прогноз по нашему рынку остается «стабильным».
Аналитики отметили, что российская экономика продемонстрировала относительную устойчивость к пандемии и шоковым ценам на нефть, однако потенциал роста остается низким. Кроме того, доминирующая роль государства негативно влияет на баланс госбюджета.

В-третьих, над страной постоянно висит риск введения новых санкций в связи с напряженной геополитической обстановкой. Свой вклад в неблагоприятную ситуацию вносят обострение российско-украинских отношений, предполагаемое вмешательство в иностранные выборы, использование химоружия и участие в кибератаках. Напряженность в отношениях с США и Европейским союзом только повышает санкционные риски.

В настоящее время санкции сдерживают приток инвестиций и препятствуют модернизации и диверсификации национальной экономики. Сценарий с отключением России от международных платежных систем Moody’s считает маловероятным, но вероятность бана сохраняется и добавляет ситуации неопределенности, что влияет на принятие экономических и политических решений.

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02.06.2021 311
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