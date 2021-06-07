Ленинградский спортсмен стал чемпионом чемпионом России по смешанным единоборствам

Автор: Анастасия Щербакова
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Чемпионский пояс отправился в Ленинградскую область
Фото: Администрация Ленобласти

Теперь Курбан Зайнуков из Тосненского района отправится на чемпионат мира по ММА, который пройдет осенью этого года.

Курбан Зайнуков из Тосненского района стал чемпионом России в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА). Теперь спортсмен из Ленобласти отправится на чемпионат мира по ММА, который пройдет осенью этого года.

Чемпионат по смешанным единоборствам среди мужчин и женщин прошел с 4 по 6 июня в Кемерово. Между собой соревновались 250 спортсменов из 49 регионов страны.

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