Теперь Курбан Зайнуков из Тосненского района отправится на чемпионат мира по ММА, который пройдет осенью этого года.

Курбан Зайнуков из Тосненского района стал чемпионом России в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА). Теперь спортсмен из Ленобласти отправится на чемпионат мира по ММА, который пройдет осенью этого года.

Чемпионат по смешанным единоборствам среди мужчин и женщин прошел с 4 по 6 июня в Кемерово. Между собой соревновались 250 спортсменов из 49 регионов страны.