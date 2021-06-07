На КАД у Мурино перекроют две полосы движения

Движение на 33 километре КАД между транспортными развязками к Мурино и в сторону Пискаревского проспекта будет ограничено с 10 по 12 июня.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для движения автомобильного транспорта перекроют первую и вторую полосы на внешнем кольце, а по третьей и четвертой полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Там будет вестись монтаж балок пролётного строения на мосту через Муринский ручей.

Напоминаем, что в ночь на 9 июня и на 10 июня полностью перекроют движение на КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами.