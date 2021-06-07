В Ленобласти реализуют поддержку некоммерческих организаций по принципу «одного окна»

В Ленобласти некоммерческие организации будут получать господдержку по единым правилам и по принципу «одного окна».

Александр Дрозденко поручил в течение лета подготовить правовую базу для создания единой системы поддержки НКО в Ленобласти. Он считает важным передать все полномочия по грантам, конкурсам в «одни руки».

Работа в режиме «одного окна» позволит не только сделать региональную поддержку более эффективной, но и привлечь дополнительное федеральное финансирование. Также глава региона считает необходимым усовершенствовать поддержку ветеранских организаций в регионе.

Ранее Ленобласть получила президентский грант в размере 20 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций. Средства будут распределены на конкурсной основе.