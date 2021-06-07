Бесплатное подведение газа в земельных участках в газифицированных населенных пунктах должно завершиться до 2023 года.
В правительстве Ленобласти рассказали о бесплатном подведении газа к к земельным участкам в газифицированных населенных пунктах. Территории, где это технически возможно, будут газифицированы до 2023 года. Узнать это можно на специальной карте.
Стоимость будет подключения будет снижена:
- ветеранам Великой Отечественной войны снижена на 300 тысяч рублей;
- льготным категориям граждан на 165 тысяч рублей;
- остальным собственникам частных домов на 145 тысяч рублей;
Для снижения цены необходимо подать заявку на получении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на подключение к сетям газораспределения. Информацию об этом можно получить на специальных порталах — «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и «Газпром газораспределение Ленинградская область».
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21.05.2021 734