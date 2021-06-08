После лобового ДТП в Ульяновке госпитализированы четверо, в том числе подросток

По информации ivbg.ru, 7 июня около 22:00 две иномарки столкнулись возле переправы в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области.

На повороте к Графскому мосту в Ульяновке лоб в лоб столкнулись Renault Logan и Volkswagen Polo. С места ДТП в больницу Санкт-Петербурга доставлен 17-летний подросток. Его травмы врачи оценивают как тяжелые.

В больницу Тосно доставлены 33-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 27 и 25 лет. Их состояние оценивается как удовлетворительное.