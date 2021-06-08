В Санкт-Петербург привезли на выставку 109 произведений Энди Уорхола

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

На Василеостровский таможенный пост из Италии привезли 109 картин американского художника Энди Уорхола. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

После того, как эксперты убедятся, что произведения искусства являются культурными ценностями, их задекларируют и выпустят без уплаты таможенных платежей, пишет peterburg2.ru.

Картины покажут на выставке «Энди Уорхолл и русское искусство» в общественном пространстве «Севкабель Порт».

Напомним, что Энди Уорхол (настоящее имя — Эндрю Вархола) — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер. Он был основателем идеологии «homo universale», автором произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт». В последние годы Энди Уорхол возглавляет рейтинг самых продаваемых художников.

Вам будет интересно
Как проходит выставка"Хроники мультреализма" в Выборге - фоторепортаж
С 10 мая по 20 июня на бывшем заводе по производству детских колясок по набережной 40-летия ВЛКСМ, 5, где сейчас...
25.05.2021 689
Автор