“Двумя руками – за”: Сергей Петров поддержал ужесточение контроля оборота оружия

Сегодня, 8 июня, депутаты Госдумы поддержали во втором чтении законопроект об ужесточении контроля оборота оружия.

Депутат Госдумы Сергей Петров отметил, что «двумя руками – за ужесточение». Однако законодательные решения должны приниматься не после, а до трагедий, подобных произошедшей в Казани.

“При этом уверен, что надо подумать ещё о том, что необходимо обеспечить законодательно-правовой заслон «липовым» разрешительным документам на выдачу оружия”, — добавил Петров.

Теперь медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями платно. Медкомиссию все за исключением военных будут проходить раз в пять лет.

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