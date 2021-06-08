Золотую медаль в дисциплине троеборье классическое забрала Стулова Анастасия, Князева Екатерина взяла серебро. Ленинградки Крепашева Наталья и Чеблокова Владислава завоевали в этой же дисциплине 7-е и 8-е места.

Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи» состоялись в Санкт-Петербурге. Спортсменки из Тихвина оказались в числе лучших среди около 350 спортсменов со всей России.

Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы «Богатырь» представляли на соревнованиях Ленобласть. В дисциплинах троеборье классическое и жим классический команда тихвинских спортсменок заняла второе место.

Золотую медаль в дисциплине троеборье классическое забрала Стулова Анастасия, Князева Екатерина взяла серебро. Ленинградки Крепашева Наталья и Чеблокова Владислава завоевали в этой же дисциплине 7-е и 8-е места.