Спортсменки из Тихвина выиграли две медали в соревнованиях по пауэрлифтингу в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Администрация Тихвинского района
Фото: Администрация Тихвинского района

Золотую медаль в дисциплине троеборье классическое забрала Стулова Анастасия, Князева Екатерина взяла серебро. Ленинградки Крепашева Наталья и Чеблокова Владислава завоевали в этой же дисциплине 7-е и 8-е места. 

Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи» состоялись в Санкт-Петербурге. Спортсменки из Тихвина оказались в числе лучших среди около 350 спортсменов со всей России.

Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы «Богатырь» представляли на соревнованиях Ленобласть. В дисциплинах троеборье классическое и жим классический команда тихвинских спортсменок заняла второе место.

Золотую медаль в дисциплине троеборье классическое забрала Стулова Анастасия, Князева Екатерина взяла серебро. Ленинградки Крепашева Наталья и Чеблокова Владислава завоевали в этой же дисциплине 7-е и 8-е места.

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08.06.2021 103
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