В Ленобласти самые дешевые дачи продают в Киришском и Лодейнопольском районах

Цены на загородные дома в Киришском и Лодейнопольском районах Ленобласти начинаются от 150 тыс. рублей.

В целом в Ленобласти выросло количество домов, продающихся дешевле 1 млн рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили эксперты журнала «Загородное обозрение Салон загородной недвижимости».

Больше всего таких предложений за месяц появилось в Волховском (с 88 до 110 объектов) и Лужском (+18 объектов) районах. В Выборгском районе, наоборот, количество продаваемых бюджетных дач снизилось.

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При этом самый дорогой дом из бюджетных вариантов оценивается в 600 тыс. рублей и выставлен на продажу в Приозерском районе.

Тем временем в России рекордно подорожали дачи и загородные дома. В частности, это связано с высоким спросом, дефицитом и подорожанием стройматериалов.