Момент столкновения велосипедиста и легковушки в Петербурге попал на видео

В Северной столице во вторник, 8 июня произошло ДТП на пересечении улиц Саблинской и Кропоткина. Несмотря на силу столкновения, велосипедист отделался легким испугом.

Видео происшествия опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в социальной сети «Вконтакте».

ДТП в Петербурге произошло во второй половине дня. Судя по кадрам, велосипедист не учел возможную помеху справа и продолжил движение по перекрестку, однако в этот момент по дороге двигалась красная «Шкода», водитель которой среагировать не успел.

В результате аварии велосипедист получил легкие ссадины. Чем закончилось дорожно-транспортное происшествие автор ролика не уточнил.