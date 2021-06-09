Спасатели провели учения на берегу Свири – фото

На берегу Свири в Лодейнопольском районе 8 июня прошли комплексные тактико-специальные учения по спасению пострадавших на природе.

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В мероприятии задействовали поисково-спасательные отряды городов Тосно, Новая Ладога, Шлиссельбург, Приозерск и Лодейное Поле. Применялись автомобильная и водная спецтехника, а также альпинистское снаряжение.

В ходе учений спасатели организовали базовый лагерь, перебрались через Свирь, обнаружили пострадавшего, сняли с дерева и транспортировали обратно.

Фото: 47.mchs.gov.ru