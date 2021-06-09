В Волхове 10 участков обработают от борщевика. Подходить к ним опасно – адреса

В Волхове ведутся работы по ликвидации борщевика Сосновского, получившего широкое распространение на территорию Ленинградской области.
Адреса участков обработки химическими растворами:
- ул. Матросова (вдоль ручья Заклюка в сторону Кикино);
- ул. Полтавская (напротив домов 1г, 1в, 2а, 1а);
- ул. Гоголя (вдоль дороги до СНТ Путеец);
- ул. Пролетарская (между детским садом и ТП);
- ул. Щорса (у школы № 5);
- Мурманское шоссе (вдоль забора производственных помещений);
- пер. Железнодорожный (напротив дома № 5);
- ул. Красноармейская (между домами и поляной);
- ул. Волгоградская (напротив дома № 3);
- ул. Фрунзе (вокруг дома № 5).
В администрации Волховского района просят обращать внимание на ограничительную ленту и информационные знаки вокруг указанных территорий. Работы будут проводиться до 20 августа.
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09.06.2021 39