В Волхове 10 участков обработают от борщевика. Подходить к ним опасно – адреса

Автор: Сергей Агутин
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В Волхове ведутся работы по ликвидации борщевика Сосновского, получившего широкое распространение на территорию Ленинградской области.

Адреса участков обработки химическими растворами:

  • ул. Матросова (вдоль ручья Заклюка в сторону Кикино);
  • ул. Полтавская (напротив домов 1г, 1в, 2а, 1а);
  • ул. Гоголя (вдоль дороги до СНТ Путеец);
  • ул. Пролетарская (между детским садом и ТП);
  • ул. Щорса (у школы № 5);
  • Мурманское шоссе (вдоль забора производственных помещений);
  • пер. Железнодорожный (напротив дома № 5);
  • ул. Красноармейская (между домами и поляной);
  • ул. Волгоградская (напротив дома № 3);
  • ул. Фрунзе (вокруг дома № 5).

В администрации Волховского района просят обращать внимание на ограничительную ленту и информационные знаки вокруг указанных территорий. Работы будут проводиться до 20 августа.

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