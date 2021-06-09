В Волхове 10 участков обработают от борщевика. Подходить к ним опасно – адреса

В Волхове ведутся работы по ликвидации борщевика Сосновского, получившего широкое распространение на территорию Ленинградской области.

Адреса участков обработки химическими растворами:

ул. Матросова (вдоль ручья Заклюка в сторону Кикино);

ул. Полтавская (напротив домов 1г, 1в, 2а, 1а);

ул. Гоголя (вдоль дороги до СНТ Путеец);

ул. Пролетарская (между детским садом и ТП);

ул. Щорса (у школы № 5);

Мурманское шоссе (вдоль забора производственных помещений);

пер. Железнодорожный (напротив дома № 5);

ул. Красноармейская (между домами и поляной);

ул. Волгоградская (напротив дома № 3);

ул. Фрунзе (вокруг дома № 5).

В администрации Волховского района просят обращать внимание на ограничительную ленту и информационные знаки вокруг указанных территорий. Работы будут проводиться до 20 августа.