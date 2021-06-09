Россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат на госуслугах

На портале вводится функция, позволяющая россиянам получать денежные средства без подачи заявлений и справок, предоставляя только согласие и банковские реквизиты.

Жители России смогут оформить получение ряда социальных выплат в автоматическом режиме без подачи заявлений благодаря появлению на Госуслугах дополнительного сервиса. По сообщению издания Известия, в Минтруде рассказали, что данная функция будет доступна в рамках социального казначейства, над которым сейчас работает ведомство. Чтобы ей воспользоваться, россиянам потребуется только поставить свое согласие и указать актуальные банковские реквизиты.

– Все люди, которые нуждаются в социальной защите, будут определены в рамках этого казначейства. Помощь, которую государство оказывает, доходит в простой и удобной форме: не нужно бегать за справками, ходить в органы социальной защиты. Все услуги можно будет получать онлайн, – отметил министр финансов Антон Силуанов.

Однако нововведение касается не всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий, таких как рождение ребенка или достижение пенсионного возраста. Помощь, связанная с нуждаемостью, будет начисляться соответствующей категории граждан по заявлению, но при этом не потребуется предоставлять дополнительные справки.