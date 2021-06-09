В поселках Приозерского района установили новые игровые площадки

В поселках Запорожское и Плодовое открыли новые игровые площадки в рамках национального проекта «Демография»

Новая детская площадка появилась в поселке Запорожское во дворе дома № 1 по улице Ленинградской. А детскую площадку в поселке Плодовое, открытую в прошлом году в микрорайоне улиц 70-летия Победы и Старой Плодовской, дополнили новыми спортивными тренажерами.

Денежные средства на площадки выделили в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Напомним, что подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».