Блогер Хованский признал вину в оправдании терроризма и раскаялся – видео

Как сообщал ivbg.ru, 8 июня в квартире блогера Юрия Хованского прошли обыски, после чего его увезли в отдел полиции.

Вам будет интересно Азиат с расстегнутой ширинкой напал на женщину в лифте в Мурино По информации ivbg.ru, 9 июня около 19:00 в полицию Всеволожского района обратилась жительница Мурино. В лифте дома на Воронцовском бульваре к ней... 09.06.2021 41

По мнению следствия, летом 2020 года Хованский исполнил и разместил в интернете песню про Норд-Ост, в которой оправдывал террористический акт.

Блогер раскаялся и признал вину по статье 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)