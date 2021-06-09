Блогер Хованский признал вину в оправдании терроризма и раскаялся – видео

Как сообщал ivbg.ru, 8 июня в квартире блогера Юрия Хованского прошли обыски, после чего его увезли в отдел полиции.
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09.06.2021 41
По мнению следствия, летом 2020 года Хованский исполнил и разместил в интернете песню про Норд-Ост, в которой оправдывал террористический акт.
Блогер раскаялся и признал вину по статье 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)
«В свое время исполнял песню с, так сказать, оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь. Признаю свою вину», – сказал на камеру Юрий Хованский