Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов России

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о запуске программы по обновлению всех военных комиссариатов и пунктов отбора в российских регионах, чтобы призывникам хотелось приходить туда не по принуждению, а по собственному желанию.
— Нам нужно привести в порядок наши военкоматы, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию, — прокомментировал Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Его слова приводят РИА Новости.
Министр добавил, что обновить все военкоматы нужно за год.
— Надеюсь, года вам хватит на реализацию, а не на разработку проекта, — добавил он.
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Напомним, ранее Шойгу неожиданно нагрянул с проверкой в один из столичных военкоматов. Он возмутился тем, что в нем, как и три года назад, нет компьютеров, а сотрудники военкомата общаются с другими подразделениями, отправляя не электронные письма, а письма по Почте России.
— Ячейка, почта, вы что тут партизаны? В дупло письма закладываете? Что это за работа такая? — возмутился министр.