Дорожники обновят асфальт от Липной Горки до реки Хвошня

Дорожники в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начали обновлять два участка региональной дороги в Тихвинском районе.

В общей сложности предстоит обновить порядка девяти километров трассы. Первый участок ремонта проходит через деревню Липная Горка, а второй заканчивается за мостом через реку Хвошня.

«Дорога Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь является одной из самых протяженных региональных трасс в Ленобласти. Она соединяет три муниципальных района и уходит дальше в Новгородскую область. Контроль за качеством выполнения работ обеспечивает лаборатория «Ленавтодора», — отметил глава областного дорожного комитета Денис Седов.

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Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.