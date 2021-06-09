В Дыми полыхает частная пилорама — фото

Пожар произошел на производстве по обработке древесины в деревне Дыми Бокситогорского района Ленобласти. Площадь возгорания — 450 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 16.40. Горели помещения и кровля частной пилорамы. На месте работают 16 человек пожарных, задействованы пять спецмашин. По данным на 18.00, возгорание локализовано, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

По предварительным данным, пострадавших нет.