В Дыми полыхает частная пилорама — фото

Пожар произошел на производстве по обработке древесины в деревне Дыми Бокситогорского района Ленобласти. Площадь возгорания — 450 квадратных метров.
Фото: Виктория Екимова, ТИХВИНСКАЯ СОРОКА, ВК
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 16.40. Горели помещения и кровля частной пилорамы. На месте работают 16 человек пожарных, задействованы пять спецмашин. По данным на 18.00, возгорание локализовано, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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08.06.2021 162