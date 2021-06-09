В Тосненском районе начались благоустройства парка имени Александра Невского

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Ленобласти
Фото: администрация Ленобласти

Центром парка станет Графская гора. Считается что именно на ней полководец молился о победе русских войск в битве со шведами.

В Тосненском районе Ленобласти проходят работы по благоустройству парка имени Александра Невского: там мостят камнем дорожки, устраивают газоны и монтируют освещение.

Центром природно-исторического парка станет Графская гора. Считается что именно на ней полководец молился о победе русских войск в битве со шведами. В планах сделать парк новой общественным пространством региона — проводить культурные, массовые и просветительские мероприятия.

Сейчас на месте установлены поклонный крест и памятный знак в честь 770-летия Невской битвы. Парковое агентство Ленинградской области ведет работы по благоустройству в честь празднования 800-летия святого благоверного князя Александра Невского.

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