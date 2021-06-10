Для получения ОСАГО не понадобится техосмотр

Как сообщает «Коммерсантъ», 15 июня Государственная дума примет в третьем чтении поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО». Изменится пакет документов для оформления полиса.

Из списка документов для получения ОСАГО исключается диагностическая карта. Этот документ выдается по итогам технического осмотра автомобиля. Изменения нужны для обеспечения доступности страхования.

По данным парламентариев, существующая увязка полиса и ДК не используется в мировой практике. «Коммерсантъ» сообщает, что закон вступает в силу 22 августа.