Финские врачи просят болельщиков своей страны воздержаться от поездок в Петербург

Главный врач региона Кюменлааксо Марья-Лииса Мянтюмаа рекомендовала болельщикам из Финляндии воздержаться от поездки в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020.
«Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге значительно хуже, чем в Финляндии. Болельщиков там поджидают самые разные штаммы вируса. Мы не советуем сейчас ездить за границу. Смотреть футбол можно и дома», – заявила Марья-Лииса Мянтюмаа
По мнению врача, поездки на матчи производятся в основном в автобусах. Велика вероятность, что в нем окажутся болеющие коронавирусом.
Вам будет интересно
Волонтеры, которых планируется задействовать в ходе проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, прошли вакцинацию от COVID-19. Как сообщает пресс-служба Смольного, на момент...
10.06.2021 28