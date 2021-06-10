В деревне Медный завод сгорели двухэтажный дом и два легковых автомобиля

Пожар охватил 79 квадратных метров двухэтажного деревянного дома и два легковых автомобиля, расположенные на улице Озерной в деревне Медный завод во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 9 июня в 17:15. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 21:30.

Информация о пострадавших в ГУ МЧС России не поступала.