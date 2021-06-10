Дмитрий Медведев отчитался о выполнении «Единой Россией» предвыборной программы 2016 года

Председатель партии Дмитрий Медведев отчитался о выполнении предвыборной программы 2016 года во время совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» 9 июня.

«Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Сейчас она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию», – сообщил Дмитрий Медведев

Представители фракции сфокусировали свое внимание на выполнении стратегических задач по развитию России, поставленных Владимиром Путиным – качественном образовании, здравоохранении, государственных и муниципальных услугах, социальных гарантиях, современной инфраструктуре, достойной заработной плате.

Во время пандемии COVID-19 «Единая Россия» не ушла на самоизоляцию, направив вместо этого все ресурсы на помощь россиянам. Были открыты волонтерские центры в каждом регионе, с помощью которых стало возможно организовать около 100 тысяч добровольцев. Были приняты законы для помощи пострадавшим от COVID-19. Среди них: особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешение онлайн-покупки безрецептурных препаратов с доставкой на дом. Также был организован сбор средств для нуждающихся в форме пожертвований и членских взносов.

«Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили», – рассказал Дмитрий Медведев

«Единой России» удалось решить задачи дистанционной и удаленной занятости, благодаря чему снизился риск обмана работников со стороны работодателей. Теперь руководитель может переводить сотрудника на дистанционную работу без его согласия лишь в конкретных случаях, обеспечив всем необходимым.

«Права дистанционных работников в новой редакции Трудового кодекса во многом приравнены к правам тех, кто работает очно», – подчеркнул Дмитрий Медведев

«Единой России» удалось обеспечить устойчивое развитие российской экономики. В течение пяти лет снизилась зависимость России от цен на нефть. Достигнуты консолидация бюджетной системы и деофшоризация. Ведется борьба с фирмами-однодневками, введена уголовная ответственность за вывод финансовых средств. Для отечественных производителей снижена налоговая нагрузка. Урегулирован статус самозанятых.

«Речь идет о сотнях тысяч людей, которые честным трудом зарабатывают себе на жизнь, представителях самых разных профессий. Мы ввели специальный налоговый режим для них, и они могут в этом случае пользоваться возможностью оплатить низкий подоходный налог, что тоже очень важно», – сказал Дмитрий Медведев

В «Единой России» занималась развитием государственной социальной поддержки для всех россиян. Продлена до 2026 года программа материнского капитала. Упрощено получение пенсии по инвалидности. Обеспечено начисление выплат семьям, где в одиночку воспитывается ребенок 8-16 лет. По инициативе партии в послание Владимира Путина включены предложения по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы, увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам в трудной ситуации.

Также в два раза увеличен минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан – до 6,5 тысяч рублей в среднем. Почти до 13,5 тысяч рублей возрос максимальный размер пособия оставшихся без работы в период декретного отпуска.

«Эта норма улучшила положение неработающих молодых мам и родителей, которые еще учатся в вузах», – отметил Дмитрий Медведев

Работа «Единой России» позволила продвинуться в решении острых многолетних проблем – переселении людей из аварийного жилья и проблем обманутых дольщиков.

«При нашей поддержке начата реформа долевого строительства, которая позволила людям получить компенсации за недостроенное жилье или квартиры в достроенных домах», – отметил Дмитрий Медведев

В ходе реализации в регионах проекта фракции «Городская среда» благоустройство получили около 55 тысяч общественных дворов и 20 тысяч общественных пространств. В 2021 году будет благоустроено еще около шести тысяч объектов.

Фракция поддерживает не только жителей городов, но и сел. Выделена субсидия на сельскую ипотеку под 3% годовых. Разработана поддержка агрокомплекса, работающая на решение проблемы импортозамещения. Фракция поучаствовала в реализации президентской инициативы о выплате миллиона рублей молодым учителям, переехавшим на работу в село по программе «Земский учитель».

«Принят закон о горячем питании для младшеклассников во всех регионах страны. «Единая Россия» также обеспечила приоритет зачисления братьев и сестер в один детский сад или школу», – напомнил Дмитрий Медведев

«Единая Россия» занимается обновлением парка школьных автобусов. Начиная с 2016 года в регионы направлены более девяти тысяч единиц транспорта. Введены дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса в сфере экологии. Одобрен законопроект, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов. Защищено право людей на доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды, которая должна публиковаться в открытых источниках.

«У «Единой России» есть все, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами. Партия училась все эти годы. Самое главное — что все мы трудились, и это позволило в самых сложных ситуациях решать те задачи, которые были важнейшими для людей и страны. Но огромная работа еще впереди», – резюмировал Дмитрий Медведев

По словам политолога, председателя совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрия Бадовского, поскольку программа 2016 года выполнена, «Единая Россия» на входе в избирательную кампанию имеет хорошее предвыборное послание для всех ключевых социальных, профессиональных, общественных групп.

«Выполненные инициативы дают возможность и дополнительные аргументы «Единой России» сейчас, в ходе выборов, предъявлять свою новую предвыборную программу. Реализацией предыдущих обещаний партия подтверждает, что обязуется ее выполнить. Это хорошая стартовая база», – считает Дмитрий Бадовский

По мнению эксперта, Единая Россия» захватывает предвыборную и политическую инициативу в целом в ходе выборов. В этих условиях другие партии на сегодняшний день скорее отстают, и одновременно они вынуждены реагировать на ту повестку, которую задает правящая партия.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии, смог решить сразу несколько, на первый взгляд, нестыкуемых задач, отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.