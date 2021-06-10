Автомобиль сбил велосипедиста-нарушителя в Волосово

Девушка на велосипеде пыталась пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

ДТП произошло накануне вечером у дома №95 на проспекте Вингиссара в Волосово. 35-летний водитель Renault наехал на 16-летнюю девушку на велосипеде. Школьницу госпитализировали, у нее диагностировали перелом руки и ссадины. Ее травмы оцениваются как средней тяжести.

Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что под Тихвином автомобиль насмерть сбил велосипедиста. От сильного удара велосипедист отлетел на несколько метров.