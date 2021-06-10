Молодых и активных киришан приглашают на стажировку для волонтеров

Летние обучающие семинары и тренинги пройдут для жителей Киришского района. На них все желающие смогут познакомятся с деятельностью некоммерческих организаций

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Здесь же желающие смогут выбрать удобное для них время прохождения стажировки. Занятия пройдут в Ресурсном центре Киришского района.

В рамках проекта будет организовано 8 стажировок для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций из 9 районов Ленинградской области.

Напомним, что ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов. Также Ленобласть получила президентский грант в размере 20 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций. Средства будут распределены на конкурсной основе.