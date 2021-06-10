Глухонемая школьница попала под колеса иномарки в Волосово

Как сообщал ivbg.ru, автомобиль сбил девушку на велосипеде в Волосовском районе Ленинградской области. Стали известны подробности происшествия.
ДТП произошло 9 июня около 12:30 на пересечении проспекта Вингиссара и улицы Лесной в Волосово. В колесо автомобиля марки Renault въехала 16-летняя школьница на велосипеде. В этот момент она пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Установлено, что пострадавшая – глухонемая. А на велосипеде, по предварительным данным, была не подтянута цепь.
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