«Ленинградец» обыграл спортсменов владимирского «Торпедо»

Последний домашний матч сезона 2020-2021 годов закончился для ленинградских футболистов со счетом 5:1.

Впереди у ленинградских футболистов еще один выездной матч, по итогам которого ленинградская команда подтвердит статус одного из лидеров Профессиональной футбольный лиги.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Денис Бушуев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ленинградец». В пресс-службе команды заявили, что сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию. Его пост занял Геннадий Бондарук.