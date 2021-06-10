Спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали его скорой помощи.
Сегодня, 10 июня, на 591 километре трассы М-11 под Тосно произошло столкновение двух грузовых автомобилей КАМАЗ и SKANIA. В результате аварии пострадал один человек, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Специалисты деблокировали пострадавшего водителя и передали его скорой помощи.
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10.06.2021 66