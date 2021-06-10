На трассе М-11 в Тосненском районе столкнулись два грузовика — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали его скорой помощи.

Сегодня, 10 июня, на 591 километре трассы М-11 под Тосно произошло столкновение двух грузовых автомобилей КАМАЗ и SKANIA. В результате аварии пострадал один человек, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На трассе М-11 в Тосненском районе столкнулись два грузовика — фото Трасса М-11, Тосно, Тосненский район, ДТП, аварияФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
На трассе М-11 в Тосненском районе столкнулись два грузовика — фото Трасса М-11, Тосно, Тосненский район, ДТП, аварияФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
На трассе М-11 в Тосненском районе столкнулись два грузовика — фото Трасса М-11, Тосно, Тосненский район, ДТП, аварияФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
На трассе М-11 в Тосненском районе столкнулись два грузовика — фото Трасса М-11, Тосно, Тосненский район, ДТП, аварияФото: Аварийно-спасательная служба ЛО

На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Специалисты деблокировали пострадавшего водителя и передали его скорой помощи.

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