Спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали его скорой помощи.

Сегодня, 10 июня, на 591 километре трассы М-11 под Тосно произошло столкновение двух грузовых автомобилей КАМАЗ и SKANIA. В результате аварии пострадал один человек, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Специалисты деблокировали пострадавшего водителя и передали его скорой помощи.