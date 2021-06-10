Директора, причастного к уничтожению воинских останков в Тосненском районе, отправили под домашний арест

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

По информации следствия, подозреваемый знал о воинском захоронении на принадлежащей ему территории, однако все-равно дал рабочим указания начать работы на участке.

Гендиректор ООО «ЭВРИКАл», которого суд признал причастным к повреждению и уничтожению воинских захоронений в Тосненском районе отправится под домашний арест.

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По информации следствия, подозреваемый знал о воинском захоронении времен Великой Отечественной войны на принадлежащей ему территории, однако все равно дал рабочим указания начать работы на участке. В итоге проведенных работ были повреждены и уничтожены воинские захоронения. Также директор не допускал на территорию поисковиков и следователей, а также вступил с ними в конфликт.

Расследование дела будет продолжаться.

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